Het beste uit Extra Time Cross: "Blanco nachten" en "Belgisch blok? Pfffffffff"

Ruben Van Gucht ontving donderdagavond Michel Wuyts, Thijs Aerts, Richard Groenendaal en Niels Albert in Extra Time Cross, enkele dagen voor het WK veldrijden in Bogense (Den). Hier vindt u enkele opmerkelijke fragmenten.

Ja of nee voor Niels Albert en Richard Groenendaal:

"Inherent aan WK dat grote favoriet bezwijkt"

Mathieu van der Poel is de torenhoge favoriet op het WK bij de elite-mannen. Dat is een open deur intrappen. Michel Wuyts zet daar toch een kanttekening bij: "In de laatste 35/40 jaar wint in Belgische kampioenschappen 8 op de 10 keer de favoriet." "In WK's is dat maar 2 à 3 keer. Het is inherent aan een WK dat de grote favoriet bezwijkt."

"Nys had vaak blanco nachten voor WK's"

Gaat de stress een rol spelen? Heeft Van der Poel daar last van? Michel Wuyts: "Natuurlijk. Tuurlijk wel. Op het WK in Zolder had hij ook stress." Niels Albert: "Mathieu zal nog wel eens terugdenken aan vorig jaar." Op WK's bij de jeugd ging Thijs Aerts wat later slapen de avond voor de race, om niet te veel te piekeren over de koers. Normaal ga ik om 22u slapen, maar voor een WK was dat 22.30u of 23u. Dan viel ik meteen in slaap." Michel Wuyts: "Sven Nys heeft me onlangs gezegd dat hij net voor een WK vaak "blanco nachten" had. Dat hij geen oog dichtdeed..."

"Van der Haar is ploegmaat van Mathieu"

Is Lars van der Haar zondag een ploegmaat van Toon Aerts (ze rijden voor hetzelfde team) of Mathieu van der Poel (als landgenoot)? Thijs Aerts: "Dat zal Lars in de koers zelf een beetje mogen kiezen, denk ik." Richard Groenendaal: "Dat denk ik niet. Hij is ploegmaat van Mathieu. Kijk, op een WK gebeuren altijd rare dingen. Als anderen pech krijgen of falen, kan Lars er trouwens zelf een podiumpje uitslepen."

"Een Belgisch blok? Pfffffff"

Een Nederlands blok tegen een Belgisch blok dan? Niels Albert: "Hoe het eraan toegaat bij de besprekingen voor een WK? Pfffffff." "Ik heb maar één WK meegemaakt met een echt Belgisch blok. Dat was in Zolder, waar Sven Nys voor Wout van Aert op kop begint te rijden, om hem weer bij Lars van der Haar te brengen. Daar werkte Sven echt voor Wout."

"Laatste aanval van Wout op Mathieu was op EK"

Als we het voorbije seizoen als standaard nemen is er geen kruid gewassen tegen Mathieu van der Poel. Richard Groenendaal: "Op het EK zag ik de laatste aanval van Wout van Aert dit seizoen op een overwinning van Mathieu van der Poel. Wout zijn kopje zakte echt tussen zijn schouders toen Mathieu hem voorbij reed." "Mathieu is dé favoriet zondag. Hij heeft iedereen er dit seizoen afgereden: bergop, bergaf, in de bochten en op het rechte stuk."

"Aerts op 1 en Van Aert op 2"

Michel Wuyts vindt dat de Belgische hiërarchie veranderd is. "Op het BK is Aerts naast Van Aert gekomen en na de WB-cross in Hoogerheide is hij erover gegaan. Aerts is zonder meer gegroeid." Richard Groenendaal: "Daar ben ik het mee eens." Thijs Aerts, de broer van Toon: "Ik niet. Wout heeft al 3 WK's gewonnen. Ik vind dat we hem nog altijd net iets hoger mogen zetten dan Toon."

"Grootste kans op Belgisch WK-goud bij juniores"

"België heeft de grootste kans op een wereldtitel bij de juniores, met Witse Meeussen, Ryan Cortjens en eventueel Thibau Nys. Dat sluit ik niet uit", zegt Michel Wuyts. Niels Albert: "Inderdaad, bij de juniores." Michel Wuyts: "Oh, en bij de beloften: Eli Iserbyt. Zoals Isberyt nu rijdt - om niet te zeggen "vliegt" - geef ik hem meer kans dan Pidcock. Hij rijdt in WB-crossen bij de elite naar de 4e en 5e plaats..."

"BK en WK cross om wegseizoen voor te bereiden"

Hoe ziet de toekomst van Wout van Aert er eigenlijk uit? Michel Wuyts: "Als het wegseizoen van Van Aert dit jaar even succesvol is als 2018, of zelfs nog wat beter, denk ik dat hij steeds meer zal evolueren richting de weg." "En dat hij het crossen en het BK en WK erbij zal nemen om zijn opbouw naar het wegseizoen te verbeteren." Richard Groenendaal: "Ik denk dat Wout zijn conclusies getrokken heeft na 2 jaar tik op tik gekregen te hebben. Als kampioen is dat zwaar. Ik denk dat Mathieu als crosser gewoon een stukje beter is." Wuyts: "Je wordt geen 17 keer tweede met de glimlach. Dat bestaat niet! Er is gesuggereerd dat Van Aert dit met opzet doet om dan toe te slaan op het WK. Ja, dag jongens!"

"Eén bonk spieren en kracht"

Deze week was het gewicht van Wout van Aert plots een onderwerp. Met wat extra kilo's spiermassa ziet onze landgenoot er geblokt uit. Richard Groenendaal: "Wout is zwaar voor een crosser, maar de sport is dan ook veranderd. Wout is één bonk spieren en kracht." Niels Albert: "Ik werkte vorig jaar met Wout. Hij had 5% vetpercentage. Dat hij te dik zou zijn, is een fabeltje."

"Al mooiere omlopen gezien"

Richard Groenendaal is niet onder de indruk van het WK-parcours. "De beste zal winnen, dat denk ik wil. Maar ik heb al mooiere omlopen gezien."

"Tijdens vrouwencross gebruik ik maar 10% van mijn voorbereiding"