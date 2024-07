RETRO - 120 jaar Frankrijk-België: van eerste interland tot laatste (knotsgekke) zege

De Rode Duivels staan vanavond in de achtste finales van het EK voor de 76e keer tegenover Frankrijk. Een rijke geschiedenis die begon op 1 mei 1904, toen beide landen hun allereerste interland ooit speelden. In meer dan 100 jaar trok België net iets vaker aan het langste eind, al doen de Fransen het wel duidelijk beter op eindrondes.

Hoewel de Franse voetbalbond pas in 1919 opgericht werd, stonden Frankrijk en België 15 jaar eerder dus al een eerste keer tegenover elkaar. Voor beide landen meteen ook de eerste interland in de geschiedenis. Zo'n 2.000 toeschouwers zagen het vriendschappelijke duel in Brussel op een 3-3-gelijkspel eindigen.

Op 1 mei 1904 speelden België én Frankrijk in het Stade du Vivier d'Oie in Ukkel.

Voor de laatste overwinning van de Belgen moeten we terug naar de doelpuntenkermis op 7 juni 2015. De Rode Duivels smeerden Les Bleus in het eigen Stade de France een 3-4-nederlaag aan. Na 50 minuten stond het 0-3 dankzij Fellaini (2x) en Nainggolan. Valbuena kon milderen, waarna Hazard de 1-4 op het bord zette. In de laatste 2 minuten konden Fekir en Payet de Franse gezicht nog wat redden.

Het was de start van een lange traditie. In 75 duels tegen Frankrijk pakten de Rode Duivels 30 keer de volle buit, 26 keer werd er verloren en 19 keer eindigde het burenduel op een gelijkspel.

In de onderlinge duels scoren de Rode Duivels dus het best, maar op eindrondes zijn het de Fransen die de beste cijfers kunnen voorleggen. 4 confrontaties leverden evenveel overwinningen op voor de Fransen.



Op het EK 1984 was België niet opgewassen tegen gastland Frankrijk. Dankzij onder meer een hattrick van Michel Platini kregen de Rode Duivels in de groepsfase een 5-0-pandoering.



Twee jaar later stonden beide landen opnieuw tegenover elkaar op het WK in Mexico. In de kleine finale won Frankrijk toen de strijd voor de derde plaats, weliswaar pas na verlengingen, met 4-2.



Dat was de tweede keer dat België op een WK de boot inging tegen Frankrijk, want ook in 1938 bleken Les Bleus met 3-1 te sterk in de 1/8e finales.

En dan volgde in 2018 nog het WK-trauma. De Rode Duivels grepen tegen Frankrijk naast een ticket voor de finale na een kopbaldoelpunt van Samuel Umtiti. Een scenario dat de Duivels nu koste wat kost willen vermijden.