Sportkalender 2018: uw handleiding voor dit sportjaar

Het sportjaar 2018

Januari 2018

In januari voeren de crossers nog steeds het hoge woord, met het BK veldrijden in Koksijde op 14 januari als hoogtepunt.

Maar er is nog veel meer. Vanaf 16 januari wordt er weer gevoetbald, met meteen een flink pak matchen in de competitie en de beker in de laatste weken van januari.

En ook het tennisseizoen wordt op gang getrokken. Met de Australian Open staat het eerste grandslamtoernooi van het jaar al snel voor de deur.