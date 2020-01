Belgische MMA-vechter: "McGregor heeft niets te verliezen, Mayweather niets te winnen"

"Mayweather zijn beslissing vind ik dom"

Boksster Persoon liet er vorige week in "De Afspraak" op Canvas weinig twijfel over bestaan. "Wat McGregor doet, is bijna een zelfmoordpoging", zei ze. "Hij heeft geen dekking en mist tactiek en techniek."

Ook Wouters (foto) twijfelt over de kansen van McGregor, maar ziet een aantal lichtpuntjes in het voordeel van de MMA-kampioen. "In theorie zou het makkelijk moeten zijn voor Mayweather aangezien de kamp zal verlopen volgens de regels van het boksen", vertelt hij aan Sporza.

"Van een goede badmintonspeler kan je ook niet verwachten dat hij Rafael Nadal klopt in een tennismatch. Mayweather is net als Nadal al jaren top in zijn sport. Het is niet voor niets dat hij al zijn 49 kampen heeft gewonnen."

"Maar McGregor is goed. Hij heeft wel techniek en veel kwaliteiten. Zijn grootste troef is zijn harde linkse hoek en zijn precisie. Hij weet zijn doelwitten op het juiste moment, de juiste plaats en de juiste manier te raken."

"McGregor is ook al jaren gefocust op het boksaspect en is zich al lang aan het voorbereiden. Bovendien is het een nadeel voor Mayweather dat hij terugkeert uit zijn pensioen. We spreken soms over "ringroest" omdat je het ritme en de omstandigheden niet meer gewoon bent."

Ook mentaal denk Wouters dat McGregor in het voordeel is. "De Ier heeft niets te verliezen. Het is geen schande om in een boksring te verliezen van een topbokser. Mayweather zijn beslissing vind ik dom. Hij had niets meer te bewijzen en, behalve veel geld, niets meer te winnen."