Persoon zet wereldtitel op spel in november

Eind april verdedigde Delfine Persoon met succes haar vier wereldtitels in Zwitserland. Eind 2015 zal ze weer vol aan de bak moeten. "Wellicht verdedig ik op 14 november in Zwevezele mijn wereldtitels", zegt Persoon.

"Dat zal wellicht tegen de Amerikaanse Amanda Serrano zijn. Dat wordt een te duchten tegenstander, want van haar 25 kampen heeft ze er 18 gewonnen met k.o. en maar eentje verloren."

"Serrano is een heel goeie boksster en ze heeft een extraatje, want ze bokst omgekeerd. Ik sta met mijn linkervoet voor en ben rechtshandig, bij haar is het net andersom." Serrano is een 26-jarige geboren in Puerto Rico.

"Dat is een grote uitdaging. Je moet je spel tactisch aanpassen en een nieuw plan voorbereiden, want het is een andere boksstijl. Ook op training moet je daarop oefenen om die automatismen in te oefenen zodat je dat kunt toepassen in de kamp."