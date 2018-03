Roeselare-speler Dejonckheere mag zichzelf "Mister Champions League" noemen

Volleybalclub Roeselare kon zich niet plaatsen voor de play-offs met 12 in de Champions League, maar individueel scheerden de spelers wel hoge toppen.

Libero Stijn Dejonckheere haalde de trofee binnen van "best receiver" en "best receiver efficiency". Daarom wordt hij uitgeroepen tot "Mister Champions League 2018".

Ook Arno Van de Velde scoorde hoog, hij strandde op de 2e plaats in de lijst van "best blocker efficiency" en op de 5e plaats in die van "best blocker". Hendrik Tuerlinckx eindigde dan weer op de 5e plaats in de categorieën "best scorer" en "best spiker".