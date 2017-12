Wijsmans: "Buitenlandse topclubs weten dat ze niet zomaar winnen in België"

"Voor een club als Maaseik is het prestige om al vele jaren op een rij Champions League te spelen, om er telkens opnieuw bij te zijn", vertelt Wout Wijsmans aan Sporza.

"De campagne is een mooie ervaring voor de club en voor de spelers die nog geen of heel weinig ervaring in de Champions League hebben. Dat is een van de redenen waarom spelers naar Maaseik komen."

"Je merkt dat zeker en vast in de onderhandelingen met spelers. We gebruiken dat ook een beetje als club. We willen spelers opleiden die ervaring willen opdoen en zo'n Champions League-ervaring is dan belangrijk."