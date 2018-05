Gert Van Walle verlaat Aalst na lucratief aanbod uit Turkije

Van Walle was eerder al in Italië, Frankrijk en Polen aan de slag. Nu gaat hij zijn geluk beproeven in Turkije. Op de website van de club licht de volleyballer zijn keuze toe. "Dit was een zware beslissing, want mijn gezin en ik voelden ons onmiddellijk thuis en werden met open armen ontvangen in deze warme familieclub."

Het afgelopen seizoen liep niet van een leien dakje bij Aalst. "Ik denk dat we kunnen terugkijken op een ietwat moeilijker seizoen met ups en downs. Het vertrek van Frank Depestele en blessureleed hebben het er niet gemakkelijker op gemaakt", verklaart Van Walle.

Toch heeft Van Walle ook mooie tijden in Aalst beleefd. "We hebben ook laten zien dat Aalst een ploeg is die zeker de top in het Belgische volleybal mag ambiëren. De League Trophy-finale tegen landskampioen Maaseik en de kwartfinale van de CEV tegen het sterke Ziraat Ankara waren zeker mooie resultaten."