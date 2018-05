Kazan is nog een jaartje langer de beste volleybalclub van Europa

Het is voor Kazan, dat de Final Four zelf mocht organiseren, de vierde opeenvolgende zege in de Champions League en de zesde titel in totaal (2008, 2012, 2015, 2016 et 2017 en 2018).

In de finale maakten de Russen het wel heel erg spannend tegen Civitanova uit Italië. Een "golden set" moest voor de beslissing en daarin bleef Kazan het koelste. Met een knappe ace maakte de Cubaanse sterkhouder Wilfredo Leon het af.



Eerder op de dag verloor Sam Deroo met zijn Poolse club Kedzierzyn-Kozle de kleine finale van Perugia uit Italië.