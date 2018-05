Kedzierzyn en Sam Deroo hadden de Final 4 in Kazan bereikt door in de vorige ronde het Friedrichshafen van Vital Heynen uit te schakelen. Maar in de halve finale onderging Kedzierzyn de wet van de sterkste tegen Civitanova.

Behalve in set 2 konden Deroo en zijn ploegmaats het sterrentrio van Civitanova (Sokolov, Juantorena en Sander) niet afstoppen. In de derde en vierde set kon Kedzierzyn geen vuist meer maken. De voorbije twee jaar was Civitanova in de halve finales gesneuveld.