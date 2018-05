Kaja Grobelna werd geboren in Polen, maar speelt al sinds 2013 voor de Yellow Tigers. In drie seizoenen bij Asterix Avo Beveren werd ze twee keer Belgisch kampioen, won ze twee Belgische bekers en werd ze twee keer uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. In 2015 vertrok ze naar het buitenland.

In het seizoen 2015-2016 speelde Grobelna voor het Duitse Allianz MTV Stuttgart. Een seizoen later koos ze voor een avontuur in het land waar haar roots liggen. In Polen speelde ze twee seizoenen voor Budowlani Łódź. Nu laat ze Polen achter zich en wordt ze ploeggenoot van Britt Herbots bij het Italiaanse Busto Arsizio.