De top 4 van de hoogste volleybalafdeling was al langer zeker van een Europees ticket. Het laatste ticket ging naar de winnaar van de Challenge Group.

Dat is Haasrode Leuven geworden. Met een 3-0-zege in Guibertin (25-16, 25-19, 25-21) verzekerde het team zich van de vijfde plaats in de eindronde. Haasrode Leuven won al z'n matchen in de nacompetitie.