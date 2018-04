Beveren klopte Oudegem ook al in de bekerfinale. Beveren klopte Oudegem ook al in de bekerfinale.

In het vrouwenvolleybal heeft Beveren zich opnieuw tot landskampioen gekroond. In de finale versloeg het voor de tweede keer Oudegem: 3-0. Voor de fusieclub is het de 12e landstitel, de vijfde op een rij. Beveren won eerder dit seizoen ook al de beker.