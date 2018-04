"Maaseik was heel gemotiveerd. Wij hadden geen antwoord op hun krachtige aanval. We zijn teleurgesteld", aldus Stijn Dejonckheere van Roeselare. "Woensdag zullen we weer alles geven om Maaseik een lesje te leren. Wij kunnen zeker nog 30% beter, het moet er alleen nog uitkomen."

Dejonckheere: "Wij kunnen beter" "Maaseik was heel gemotiveerd. Wij hadden geen antwoord op hun krachtige aanval. We zijn teleurgesteld", aldus Stijn Dejonckheere van Roeselare. "Woensdag zullen we weer alles geven om Maaseik een lesje te leren. Wij kunnen zeker nog 30% beter, het moet er alleen nog uitkomen."

Cox: "De drang is groot" "De drang om de titel te pakken is groot, dat leeft in de groep. Maar we mogen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is", blijft Maaseik-speler Jolan Cox voorzichtig.

Maaseik-coach: "Nog niks gewonnen" "3-0 is een perfect resultaat voor ons", zegt Maaseik-coach Joel Banks. "We zijn zeer tevreden met deze eerste zege, maar Roeselare kan wel beter. Woensdag in Roeselare wordt het een moeilijke wedstrijd. We gaan nu goed recupereren en ervoor zogen dat we klaar zijn om keihard te vechten, want we hebben nog niks gewonnen."

