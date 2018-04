Roeselare-coach: "Die 5 nederlagen tegen Maaseik tellen niet meer"

Voor Tuerlinckx is het al zijn 8e finale, maar de zegehonger van de Belgische international lijkt nog lang niet gestild. "Zoiets went niet." Tuerlinckx treedt zijn coach wel bij als die de favorietenrol in de schoenen van Maaseik wil schuiven.

"Maaseik is gewoon zeer sterk, dat tonen de onderlinge duels van dit seizoen ook aan. We winnen slechts 1 van 6 wedstrijden tegen hen, waardoor we zeker mogen stellen dat we underdog zijn. Dat is geen positie waar ik per se in wil kruipen, het is gewoon zo."



"We zullen eerst proberen om ons beste niveau te halen, daarna zien we wel of dat genoeg is om Maaseik te kloppen. Het is zeker zo dat we elkaar al heel goed kennen, dus qua spelers zullen er alvast geen verrassingen zijn."

"Of we truken nodig hebben om Maaseik te kloppen? Nee," lacht Tuerlinckx, "We moeten gewoon goed spelen. Het is wel zo dat finales nooit het beste niveau naar boven halen, want vaak heb je te maken met vechtvolleybal. We zullen ook mentaal zeer sterk moeten staan, daar zal enorm veel van afhangen."