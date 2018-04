Leys en Bursa laten de Challenge Cup nog door hun handen glippen

De finale was een heruitgave van die van vorig jaar. Toen trokken de Turkse vrouwen aan het langste eind. Bursa, dat in de achtste finales Charleroi Volley had uitgeschakeld met 0-3 en 3-0, ging met de eerste set (25-23) lopen.

Olympiakos deed er vervolgens alles aan om opnieuw in de wedstrijd te komen. De Grieken stelden in de daaropvolgende sets (20-25, 18-25 en 16-25) orde op zaken. Charlotte Leys was goed voor zeven punten. Het vrouwenteam van Olympiakos wint zo voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Challenge Cup.