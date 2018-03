De Brandt coacht Hongaarse volleybalvrouwen: "Niet lang getwijfeld"

Jan De Brandt is aangesteld als bondscoach van de Hongaarse nationale vrouwenploeg. Onze landgenoot is daarmee niet aan zijn proefstuk toe. "Ik heb al 3 jaar voor Hongarije gewerkt. Van 2014 tot 2016 was ik bondscoach. Dan is er een jaar onderbreking geweest. Hoofdzakelijk door familieredenen, maar ook omdat ik een heel goed contract had in Turkije."

"Nu is het iets vroeger afgelopen in Turkije en kwam de vraag van Hongarije om opnieuw bondscoach te worden. Daar heb ik niet lang over moeten twijfelen. Ik heb heel vlug ja gezegd, omdat ik daar een heel mooie periode doorgemaakt heb en omdat er heel mooie vooruitzichten zijn. Ze organiseren zelf de finale van de Golden League in Boedapest eind juni en volgend jaar organiseren ze een poule van het EK. Dat zijn mooie doelstellingen."

"Er komt ook een nieuwe generatie jongeren op. Hongarije heeft zich voor de eerste keer weer kunnen plaatsen bij de U17 voor het EK. Ze spelen binnenkort dat Europees kampioenschap in Sofia. Met de U19 spelen ze een kwalificatie voor het EK eind april. Ik ga daar mee naartoe, zowel met de U17 en U19, om te kijken welke speelsters ik voor de nationale ploeg kan gebruiken."