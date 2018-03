Maaseik op zoek naar stunt in Siberische koude: "In golden set kan alles"

"We hadden nooit gedacht om met deze uitgangspositie naar Siberië te reizen, ook al speelden ze niet met hun basisploeg", zegt Wijsmans.

"Het is uitzonderlijk dat een Belgische ploeg zo ver raakt en dan hebben we nog een mooie kans om door te stoten naar de volgende ronde. We hebben niets te verliezen: we spelen punt per punt en dan zien we wel."

"Zelfs als het tegenvalt en we verliezen met 3-0 of 3-1, dan volgt er nog een golden set van 15 punten. Daarin is alles mogelijk. De club legt ons geen druk op, maar het zou mooi zijn, mochten we nog een ronde verder raken."