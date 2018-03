"Niet het sterkste Novosibirsk, maar het zijn ook geen meelopers"

"Voor Maaseik is het ook leuk dat er nog iets afhangt van de terugmatch. Als je thuis met 0-3 verliest, kijk je niet uit naar een trip richting Siberië", gaat Marc Willems voort.

"En wie weet is Novosibirsk zelfs niet eens geïnteresseerd in die terugwedstrijd. Zij zetten vooral in op de Russische competitie en bovendien wacht in de volgende Champions League-match Perugia. De Russen weten dat ze dan kansloos zijn. Als ze niks kunnen rapen, zullen ze mogelijk niet geïnteresseerd zijn. Want de kans dat ze Perugia kunnen verslaan, is zeer zeer klein."