Van Walle en Van de Voorde: "Bond volgt ambitie van spelers met nieuwe coach"

Van Walle verwacht geen te grote verschillen met de aanpak dan onder Heynen: "Al heeft iedere coach natuurlijk zijn eigen methodes en manier. Ik weet dat het een temperamentvol persoon is en dat is wel goed voor deze groep. Vital Heynen is dat ook en dat is goed uitgedraaid."

"Het is afwachten hoe hij de spelers zal laten werken. Sommigen willen de spelers wat vrijer laten, anderen houden het liever kort. Ik ben echt benieuwd."

De uitdagingen volgen elkaar snel op voor België. Dit jaar is er het WK, volgend jaar het EK in eigen land en daarna desgevallend de Spelen in Tokio.

"Van iedere sporter is het de grootste droom om de Olympische Spelen te halen. Uiteraard blijven we daar hard voor werken. We weten dat het heel moeilijk is voor een Europese ploeg, maar we hopen dat te bereiken."