Italiaanse succescoach volgt Heynen op bij Red Dragons

Na het vertrek van Vital Heynen naar Polen moest de volleybalfederatie op zoek naar een opvolger. Met Andrea Anastasi haalt ze een ervaren coach in huis.

De cv van de Italiaan staat vol eremetaal. Als bondscoach van Italië, Spanje en Polen won hij twee keer het EK en twee keer de World League.

De komende jaren moet Anastasi België naar successen loodsen. In september is er het WK, volgend jaar het EK in eigen land en in 2020 de Olympische Spelen in Tokio.

Anastasi tekende een contract tot en met volgend jaar. Als hij België in Tokio krijgt, wordt de overeenkomst verlengd.