Blijft Depestele in Argentinië? "Terugkeer naar België geen optie"

Aan het einde van zijn carrière lijkt Frank Depestele dus nog niet te denken. "Ik zal daar over een paar weken over beslissen. Ik zal eerst de operatie en de onderhandelingen afwachten. Het was niet de bedoeling dat ik op deze manier zou eindigen, maar het is moeilijk om er nu uitsluitsel over te geven."

"Of een terugkeer naar de Belgische competitie een optie is? Dat denk ik niet. Ik denk dat dat een afgesloten hoofdstuk is. Eind deze maand keer ik wel terug naar België om te revalideren en dan zien we wel hoe het verder moet."

En hoe staat Depestele tegenover een trainerscarrière? "Dat zegt me wel iets, maar ik was er in België meer mee bezig dan hier. Ik heb een loopbaan van 22 jaar op het hoogste niveau, dan wil je wel in deze sport blijven."