Oudegem kan Beveren niet verrassen in de bekerfinale

AVO Beveren, het voormalige Kieldrecht, had de laatste vier edities van de Beker van België gewonnen en begon aan de finale als favoriet. Maar Oudegem, de bekerwinnaar van 2013, begon sterk in de eerste set. Het duurde even voor AVO op toerental kwam, maar daarna was er geen houden meer aan.

De ploeg van trainer Gert Vande Broek stoomde door naar de vijfde bekerzege op een rij, de 15e al in de geschiedenis van de club. "Het was een moeilijke start", geeft Vande Broek toe. "We zijn rustig gebleven en hebben volwassen gespeeld. Ik denk dat dit een van onze beter wedstrijden van het seizoen was."

"Ik was niet verrast door het niveau van Oudegem in de eerste set. Zij hebben het ons nog al moeilijk gemaakt. Ik was eerder verrast door ons eigen niveau in de 2e en de 3e set. De manier waarop we gewonnen hebben, is echt wel mooi."

"Een feestje? Ik ga wel iets meedrinken in Beveren, maar ik vier niet meer zo uitbundig als vroeger. Maar ik zal er wel zeker heel intens van genieten. Deze zege doet heel veel deugd na een heel moeilijke zomer."