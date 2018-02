Bekerfinale overschaduwd door onvrede topclubs: "Spelletjes van bond beu"

De bekerfinale tussen Noliko Maaseik en Knack Roeselare in het Antwerpse Sportpaleis moest morgen een hoogdag worden voor het volleybal in ons land, maar onenigheid in de volleybalwereld werpt een schaduw over de sportieve belangen. De clubs richten samen een mededeling aan de Belgische Volleybalbond.

Morgen zullen ze sowieso spelen, maar in de toekomst moet er volgens de clubs het een en ander veranderen. Anders overwegen ze de beker wel te boycotten. "Net als de voorbije jaren worden de clubs als melkkoe gebruikt om kaarten te verkopen aan een veel te hoge prijs", schrijven ze. "Als we willen overleggen over de organisatie, dan beschouwt de bond dat als inmenging."

De clubs trekken aan de alarmbel nadat de Belgische bond het overleg met de Liga, de vereniging van Belgische profclubs, deze week eenzijdig had opgeblazen. De twee clubs formuleren drie eisen.

Ten eerste willen ze dat de organisatie van de competitie aan de Liga toevertrouwd wordt, zonder inmenging van de bond. De clubs willen ook geen bekerfinale meer spelen waarbij zij amper 1.500 euro prijzengeld krijgen, terwijl zo'n finale meer dan 300.000 euro opbrengt. Ten derde vragen ze ook compensatie voor de spelers die ter beschikking gesteld worden aan de nationale ploeg. Nu worden die immers doorbetaald door de clubs als ze met België aan de slag zijn.