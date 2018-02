Vital Heynen verlaat Red Dragons en wordt bondscoach van wereldkampioen Polen

Het is logisch dat Heynen zijn kans wil wagen bij een wereldtopper, dat is heel aantrekkelijk voor een coach

"Wij wilden graag verder gaan met Heynen en hoopten dat hij zijn contract tot de Olympische Spelen van 2020 zou uitdoen. Maar het is logisch dat hij zijn kans wil wagen bij een wereldtopper, dat is heel aantrekkelijk voor een coach."

Een naam voor een opvolger is er nog niet. "We hebben nog geen contact gehad met een potentiële nieuwe bondscoach", klinkt het. "We gaan nu op zoek en zullen op het gepaste moment communiceren."

"We geloven niet dat het vertrek van Heynen invloed zal hebben op de sportieve prestaties van de Red Dragons. Het is goed dat er nu al klaarheid is en de ploeg zal er de komende wedstrijden staan."