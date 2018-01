Sam Deroo: "De Polen zullen Vital Heynen graag zien komen"

De nationale ploeg dreigt wel nog altijd bondscoach Vital Heynen kwijt te spelen aan Polen. "Ons project zal blijven bestaan, met of zonder Vital", weet Deroo. "We hebben een topcoach nodig om ons naar de Spelen te brengen, maar er zijn meerdere topcoaches."

"Met Vital is het project natuurlijk wel positief gestart. Het zou jammer zijn als hij de stekker eruit trekt. Maar het is zijn keuze. We zien wel wat er beslist wordt."

Als speler van een Poolse club is Sam Deroo wel goed geplaatst om in te schatten hoe er in het volleybalgekke Polen naar Vital Heynen gekeken wordt. "Heynen is wel een onderwerp in Polen. De Polen zijn wel fan van hem, ze zullen hem graag zien komen. Ik vang op dat de kans vrij groot is dat Polen voor hem kiest, maar het blijft afwachten of hij die stap zet."