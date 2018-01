Roeselare moet knokken voor de 3 punten

sets: 25-13, 11-25, 25-20, 27-25

topscorer Roeselare: Tuerlinckx 23

topscorer Menen: Winkelmuller 23

In de heenronde was Menen nog te sterk voor de landskampioen waarmee het de basis legde voor de herfsttitel. Ook in Roeselare verbaasden de bezoekers in de tweede set door ruim te winnen van de leider. In het vierde bedrijf had Menen kansen om een tiebreak af te dwingen, maar Roeselare veegde de setpunten weg.