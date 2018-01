Vande Broek: "Opnieuw bouwen bij de Yellow Tigers"

"We staan met de Yellow Tigers voor een nieuwe start. Er zijn heel veel jonge speelsters die uiterst geëngageerd zijn om er voluit voor te gaan, maar ik ben ook blij dat speelsters als Heyrman en Aelbrecht nog bereid zijn om de ploeg naar het volgende EK te loodsen", vertelt Vande Broek.

"De eerste doelstelling is nu dat EK halen en daarna zullen we wel zien. We beginnen opnieuw te bouwen aan een goeie ploeg, net zoals 10 jaar geleden. Met deze groep moeten we ons kunnen kwalificeren voor het EK. Op de World GP zal er een verschil in klasse zijn met landen als Brazilië, Nederland of USA, maar dat is een ideale competitie om heel veel te leren."

"Of ik over mijn eigen toekomst nagedacht heb? Toen we de ploeg in november samenriepen, had ik nog geen beslissing genomen. Maar ik voelde veel enthousiasme. Samen met de steun vanuit de federatie heeft dat meegespeeld in mijn beslissing. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen het juiste kader nog mooie dingen kunnen doen."