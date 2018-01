Aanvoerster Leys en Courtois stoppen bij Yellow Tigers, sabbatjaar Van Hecke

Lise Van Hecke vindt het tijdelijk welletjes: "Van Hecke kiest ervoor om een jaar over te slaan en haar lichaam een zomer rust te gunnen. Ze zal in 2019 bekijken of ze zich opnieuw engageert."

En bondscoach Gert Vande Broek moet nog meer puzzelen, want "Freya Aelbrecht en Laura Heyrman zullen een deelprogramma afwerken".

Voorts raakte ook bekend dat Vande Broek met Sarah Smits en Frauke Dirickx 2 ex-Yellow Tigers aan zijn staf mag toevoegen.

Vanaf 4 mei begint de nationale vrouwenvolleybalploeg aan haar zomercampagne: hét doel is zich eind augustus plaatsen voor het EK 2019. Dat is voor het eerst in 4 landen: Tsjechië, Hongarije, Polen en Turkije. In de EK-voorronde speelt België tegen Israël, Slovenië en IJsland. De top 2 stoot door.

In juni en juli kennen de Belgen zich meten met 15 andere toplanden in de FIVB Nations League, de vroegere hoogste poule in de World Grand Prix.