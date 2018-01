Maaseik wint de topper van Roeselare en komt samen met rivaal op kop

Sets: 25-23, 25-15, 14-25, 14-25, 15-13



Nummer 5 Haasrode Leuven heeft een fraaie zege geboekt tegen nummer 4 Aalst. In de heenmatch was het 3-0. Thuis gaf Leuven een 2-0-voorsprong nog uit handen. Maar het maakte het alsnog af in een spannende 5e set.