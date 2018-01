Deroo: "We willen zo lang mogelijk ongeslagen blijven"

De Champions League-wedstrijd tegen Maaseik was voor Kedzierzyn-Kozle een tussendoortje, want Sam Deroo zitten met hun hoofd al bij de Poolse beker. "Eind januari spelen we de Final 4, daar moeten we top zijn. Voor ons is dat de eerste belangrijke afspraak van het seizoen", vertelt Deroo.

"We groeien naar ons beste niveau toe. In de competitie hebben we 17 wedstrijden op rij gewonnen en ook in de Champions League hebben we nog niet verloren. We hopen zo lang mogelijk ongeslagen te blijven."