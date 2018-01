Depestele: "Voelde me meteen thuis in Argentinië"

Frank Depestele verliet eind december zijn club Aalst om in Argentinië te gaan spelen. Intussen zijn we 2 wedstrijden verder, wedstrijden die Depestele en zijn club Bolivar wonnen. "Ik heb maar 4 trainingen gehad met de ploeg, maar het klikte vrij snel", vertelt hij.

"Die wedstrijden zijn goed om er meteen ingegooid te worden, dat is altijd beter dan trainingen. Er moeten nog dingen verbeteren, maar daarvoor moeten we nog meer trainen."

"Het is weer een ander leven dan in België. Het is minder druk, het leven gaat wat rustiger. Argentinië is ook een groot land, we hebben al 2 reizen achter de rug. We hebben al 12 uur met de bus gereisd. Het is een ervaring op zich, maar tof om mee te maken."

"Er is wel veel armoede. Het is niet te vergelijken met Europa. Ook de zalen zijn anders, zalen waar het 35 graden is, met veel muggen en vogels binnen. Of volleybal populair is in Argentinië? Ik denk het wel, de zaal was toch 2 keer vol."