Topvolley Antwerpen: "Volgend seizoen opnieuw een mannenploeg"

Om de schulden van de club aan te pakken werd in samenwerking met de Stad Antwerpen een task force opgericht. "Deze werkt op twee vlakken", zegt Harry De Koning, lid van het task force. "Enerzijds gaan we op zoek naar een nieuw bestuur- en managementstructuur en anderzijds verzamelen we nieuwe partners en sponsors, die broodnodig zijn om deze club leven te geven."

"Voor de herenploeg, de damesploeg en de jeugdacademie samen, moet er een budget tussen 500.000 euro en 600.000 euro ter beschikking zijn. Daar zijn ofwel veel sponsors voor nodig ofwel 1 grote al lijkt mij dat opportuun."

"Het verleden heeft geen goed gedaan, want door de problemen zijn we een stuk van onze geloofwaardigheid verloren. Maar stilaan komt het vertrouwen terug, zo hebben we een 50-tal bedrijfsleiders uit het Antwerpse die hier een netwerkevent hebben. Ik ben wat dat betreft best hoopvol."

"Volgend seizoen moeten we terug een mannenploeg op de been hebben in Antwerpen. Het zou wel kunnen dat dit niet in de Liga A zou lukken en we dus een stapje lager moeten beginnen."

"De volleybalfamilie in Antwerpen mist de mannenploeg, maar we zijn er zeker van dat dat terug komt."