Red Dragon Simon Van de Voorde in Iran: "Unieke, maar moeilijke ervaring"

Paykan staat momenteel, na een moeilijk begin, 2e in de stand. Het verloor in het begin van het seizoen 3 keer op rij, maar herpakte zich met een winning streak. "Na de moeilijke start was er even een kleine crisisvergadering. Het is zeer uitzonderlijk voor Paykan om 3 keer op rij te verliezen."

Bij de aankondiging van zijn transfer vertelde Van de Voorde dat volleyballers in Iran als goden beschouwd worden. "In Teheran zelf is volleybal heel populair, maar het wordt niet gevolgd. Dat is zeer vreemd", zegt hij.

"De zalen zitten nooit vol, ook al spelen we tegen de nummer 1. In andere steden is alles wel uitverkocht. In Teheran is de cultuur nog iets anders. Voor sommige spelers staan fans wel een halfuur voor de wedstrijd te wachten om een foto te nemen. Zoals bij mijn ploegmaat Saeid Marouf."