Depestele ruilt Aalst voor Argentinië: "Sportief en financieel interessant"

Frank Depestele verdedigde sinds 2015 de kleuren van Aalst na avonturen in onder meer Roeselare, Griekenland, Rusland, Oekraïne en Turkije.

Voor de laatste 4 maanden van zijn carrière steekt Depestele de Atlantische Oceaan over. "Het is een rare wending", reageert de 40-jarige volleybalspeler. "Maar het is mijn eigen keuze."

"Een maand geleden werd ik gecontacteerd door de Argentijnse club Bolivar en vorige week kwam de trainer kijken naar het duel in Borgworm. Ik was gecharmeerd door de interesse. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar ik heb er lang over nagedacht."