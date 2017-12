Bram Van den Dries keert terug naar Toulouse

Ondanks mooie statistieken kreeg Bram Van den Dries enkele weken geleden zijn C4 bij de Zuid-Koreaanse ploeg Ansan. Toulouse trok meteen aan zijn mouw, dat is namelijk de club die Van den Dries in 2016 verliet voor zijn Zuid-Koreaans avontuur.

"Hoewel er meer lucratieve voorstellen kwamen, kies ik voor Toulouse, omdat we de club, het bestuur, de taal, de supporters, de omgeving en de werking kennen", zegt Van den Dries.

"Toulouse staat momenteel op de laatste plaats in het klassement en uiteraard is het de doelstelling om het behoud te verzekeren. Anderzijds kan ik met Toulouse weer meespelen in de Champions League."

"En ook om familiale redenen is Toulouse interessant, want mijn echtgenote Marine Kraghmann is zwanger. In Toulouse kunnen we in alle gemoedsrust toeleven naar de uitbreiding van onze familie. Vanaf Nieuwjaar speel ik dus opnieuw in de hoogste Franse competitie."