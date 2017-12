Menen haalt 0-2-achterstand op, eerste zege voor Gent

VRT Menen (archieffoto) kon toch nog juichen. Menen (archieffoto) kon toch nog juichen.

In onze volleybalcompetitie is Menen voorlopig weer op gelijke hoogte gekomen van Roeselare en Maaseik. Menen liet wel de kans liggen om (even) alleen leider te worden: het moest tegen Leuven tevreden zijn met een 3-2-zege. Gent won voor het eerst dit seizoen.