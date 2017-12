Sam Deroo met zijn Poolse ploeg niet naar halve finales op WK voor clubs

Kedzierzyn-Kozle is de Poolse kampioen en gastheer van het WK voor clubs. In de groepsfase kon het team van Sam Deroo maar één keer winnen. Vandaag liep Kedzierzyn-Kozle tegen zijn tweede nederlaag aan: het Braziliaanse Cruzeiro won met 3-0 (25-13, 32-30 en 25-20).

Red Dragon Sam Deroo was in elke set basisspeler en werd met 12 punten de topscorer van zijn team. Klik hier voor de statistieken van de wedstrijd. Onze landgenoot speelde in het algemeen een sterk toernooi, maar dat mocht dus niet baten.

Na twee nederlagen en één zege eindigt Kedzierzyn-Kozle op de derde plaats in zijn groep, na het Italiaanse Lube Civitanova en titelverdediger Cruzeiro.