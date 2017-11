Belgische volleyballers loten Italië en Argentinië op WK

Italië is een bekende tegenstander voor de Belgische ploeg. Op het EK stunten de Dragons vorige zomer in de kwartfinales. Ze stuntten met 3-0 tegen de nummer 2 van de Olympische Spelen in Rio. "We klopten hen in Antwerpen, maar op het WK in hun eigen land komen er heel wat vedetten bij de groep. Voor eigen publiek zullen de Italianen zeker beter spelen", weet bondscoach Vital Heynen.

"Italië zal wellicht eerste worden, maar tegen de andere landen zijn er heel wat mogelijkheden. Alles kan. In deze groep kan iedereen van iedereen winnen."

"Argentinië en Slovenië zijn goed, maar geen wereldtop. Tegen Japan speelde ik al met Duitsland en de Aziaten staan boven België in de wereldranglijst. Hun ploeg wordt ook beter en beter, maar ik schat ons hoger in. De Dominicaanse Republiek heeft een behoorlijk team, maar geen echt toppers.”

“De tweede ronde halen, is echt een minimumdoel. Je gaat naar een groot toernooi om ver te raken en niet om één ronde te overleven. We moeten verder durven te kijken.”