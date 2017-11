Wereldkampioen Polen trekt stevig aan mouw van bondscoach Vital Heynen

"Polen heeft me gevraagd of ze met me kunnen praten, maar er zijn nog geen gesprekken geweest", legt Vital Heynen uit. "Ze hebben een lijstje met namen en ik ben de enige buitenlander op die lijst. Dat betekent wel iets over hoe ze mij inschatten."

"Polen is de wereldkampioen. Het is heel moeilijk om meteen neen te zeggen. Momenteel wacht ik af, het is aan Polen om nu een stap te zetten en dan kan ik pas evalueren wat het beste is. Ik wil nu niet te veel speculeren."

"Met de Red Dragons hebben we een geweldige zomer achter de rug, maar als je het beste land ter wereld kunt gaan trainen, moet je dat toch afwegen. Het is een heel moeilijke beslissing. Misschien is het beter dat Polen niet terugkomt, dan kan ik gewoon voordoet", glimlacht Heynen.