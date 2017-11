Volleybalclub Menen: "De herfsttitel doet wel wat met ons"

Menen staat na acht wedstrijden alleen aan de leiding in de Belgische competitie en pakte afgelopen weekend de eerste herfsttitel uit het bestaan van de club. Ron Andelhof, sportief directeur van de club, is zeer tevreden. "De herfsttitel doet wel wat voor een club als Menen. Het is een mooie beloning voor het werk tot nu toe, al blijven we natuurlijk ook wel realistisch."

"Sinds een jaar of vijf zijn we bezig met de omkadering van de ploeg uit te breiden en te professionaliseren. We beschikken niet over een budget zoals Maaseik of Roeselare waardoor we soms creatief moeten werken."

Het succes komt volgens Andelhof in de eerste plaats door de evenwichtige kern. "We beschikken over een sterke groep met heel wat kracht. Hierdoor kunnen we een hoog aanvalspercentage voorleggen. We zijn gericht op zoek gegaan naar de juiste puzzelstukjes en hebben nu een goede match."