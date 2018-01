Poolse kampioen is te sterk Zoals verwacht heeft Maaseik geen vuist kunnen maken tegen het Poolse topteam Kedzierzyn-Kozle. Sam Deroo en zijn Poolse maatjes smeerden Maaseik een 3-0-nederlaag aan. De Polen blijven leider, Maaseik staat 3e met 1 zege uit 3 wedstrijden. 21:53 ◀

Kedzierzyn-Kozle - Maaseik 3-0 Setstanden: 25-22, 25-20, 25-18 21:52 ◀

Stand in groep E M W V sets ptn 1. Kedzierzyn-Kozle (Pol) 3 3 0 9-2 8 2. Trentino (Ita) 2 1 1 5-4 4 3. MAASEIK 3 1 2 4-8 2 4. Izmir (Tur) 2 0 2 2-4 1 21:48 ◀

We hebben op voorhand gezegd dat het mogelijk was tegen dit Izmir en we hebben het toch maar getoond. We mogen heel blij zijn, want we hebben een goeie match gespeeld. Jolan Cox (Maaseik) 23:47 ◀

Maaseik trekt laken naar zich toe na 5 sets Maaseik heeft de 0 weggewerkt dankzij een zege waarbij het heel wat bloed, zweet en tranen liet. Izmir was 4 sets lang nagenoeg de evenknie van de Limburgers, maar in de 5e set had Maaseik bloed geroken: 15-10. Bruno was met 21 punten topscorer bij Maaseik. 23:12 ◀

Maaseik-Izmir 3-2 Setstanden: 25-23, 22-25, 23-25, 25-21, 15-10 23:11 ◀

.@trentinovolley takes its first victory in round 4 of the #CLVolleyM . Congrats to our opponents 👏. @CEVolleyballCL pic.twitter.com/AQWDgCRTj5 — NOLIKO Maaseik (@NOLIKO_Maaseik) 5 december 2017 23:06 ◀

Verdienstelijk Maaseik verliest Maaseik heeft zijn eerste groepsmatch niet kunnen winnen. Na een moeizaam begin tegen de Italiaanse traditieclub Trentino, die het in eigen competitie wel lastig heeft dit seizoen, kwam Maaseik onder stoom. De tweede set werd nog verloren, maar dankzij onder meer een sterke Cox ging set 3 naar Maaseik. Misschien zat er nog meer in? Toch niet, Trentino was een klasse te sterk in set 4. 22:35 ◀

Dit is geen gemiste kans, want Trentino is duidelijk beter. Ik ben blij dat we vechtlust getoond hebben, maar op sommige vlakken halen we ons niveau niet. We hebben het te vaak geforceerd, namen soms iets te veel risico. Coach Joel Banks 22:35 ◀

Maaseik-Trentino 1-3 Setstanden: 17-25, 23-25, 25-23, 17-25 22:34 ◀

