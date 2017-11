Volleybalcoach: "Weekloon van Zlatan was jaarbudget van onze club"

Miljoenenploeg PSG is de koning van alle sportclubs in Parijs. Maar in de schaduw van het Parc des Princes proberen ook de volleybalvrouwen stap voor stap te groeien.

"Voor volleybalploegen is het moeilijk leven in Frankrijk", zegt Stijn Morand (foto), die coach is van Saint Cloud Paris SF, het vrouwenteam uit Parijs. "Voetbal komt op de eerste plaats, en zeker in Parijs door PSG."

"Ook handbal krijgt veel belangstelling, Frankrijk is daarin meervoudig wereldkampioen. De eigenaars van PSG hebben ook de handbalploeg van Parijs overgekocht, waarmee ze de Champions League gewonnen hebben. En pas na handbal komen basketbal en volleybal."

"Parijs heeft wel een vrouwelijke burgemeester, die de vrouwensport promoot. Daardoor neemt onze volleybalploeg een grotere plaats in Parijs in dan in het verleden."