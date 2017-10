Volleybalbond geeft fiat voor nieuwe formule play-offs

Bij het overleg tussen de bond en de liga, die op gespannen voet leven, kwamen ook het gebruik van het videochallengesysteem, tablets en headsets aan bod.

Bondsvoorzitter Guy Juwet wil deze vernieuwingen niet invoeren in een lopende competitie. "Dat zou een verandering van het competitiereglement met zich meebrengen en in het verleden gaf zo'n wijziging telkens veel discussies", zo klinkt het.

"We zijn wel akkoord om het videochallengesysteem, samen met de clubs en de liga, voor de volgende seizoenen te bekijken." Volley Belgium volgt dezelfde redenering voor het gebruik van tablets (voor wissels, time-outs en challenges). "Het voorstel van de liga om de scheidsrechters van headsets te voorzien kan wel op korte termijn bekeken worden."

De Volleyballiga kocht al drie challengesystemen met telkens 19 camera's aan. "Dit is een domper voor ons. Nu komt onze investering zeker een jaar in de kelder te liggen", verklaart Marc Spaenjers, algemeen manager van de liga. "We hopen iedereen nog te kunnen overtuigen om dit systeem in de Final Four toe te passen. In het vriendschappelijk toernooi met de ligaploegen van 3 tot 6 januari zullen we dit toch al gebruiken."