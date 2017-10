Voorzitter Maaseik: "Als we eens 3e of 4e worden, is dat geen ramp"

"Daar moeten de spelers ook van overtuigd geraken. Waarom hadden we het lastig tegen Gent en Borgworm? Omdat die teams spelen zonder complexen. Onze spelersgroep is te veel gefocust op moeten winnen. Terwijl dat voor mij en de club geen must is."

"Nu ontstaat er bij de minste fout paniek. Dat zag je ook tegen Borgworm, waar we een goed niveau halen in de 1e en 2e set, maar in de 3e set met knikkende knieën spelen. Als ik wist waarom, dan was ik zelf coach geworden. Maar ik weet het niet."

"Niemand verwacht een zege tegen Roeselare. Elk punt is een gewonnen punt. Laat ons van dat principe uitgaan."