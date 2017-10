Bondscoach Gert Vande Broek is ook de coach van Asterix AVO Beveren. Bondscoach Gert Vande Broek is ook de coach van Asterix AVO Beveren.

Asterix AVO Beveren heeft zijn heenmatch van de 2e ronde van de Champions League volleybal nipt verloren. Sliedrecht, uit Nederland, was in de 5e set met 15-13 te sterk. Asterix krijgt zaterdag de kans om het in eigen zaal recht te zetten. Als het wint, moet het wellicht tegen de Italiaanse topclub Conegliano.