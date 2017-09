Belgische Ligapreses is sterke man achter nieuwe Volleybal Leagues Association

Officieel is de Poolse liga nog geen lid, maar dat komt in de nabije toekomst nog. Ook andere volleyballiga's, niet noodzakelijk Europese, kunnen zich aansluiten.

Boone: "In de VLA willen we zoveel mogelijk landen rond dezelfde, gemeenschappelijke doelen krijgen zodat we meer druk kunnen uitoefenen en beter kunnen lobbyen. Dat zullen we doen waar nodig. Bij de CEV en de FIVB, maar ook bij de Europese Gemeenschap. Zo merken we bijvoorbeeld dat heel wat Aziatische ploegen de Europese contractwetgeving niet respecteren."