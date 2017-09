De ene zomer is de andere niet voor de Yellow Tigers

Geen WK-ticket bemachtigen was een stevige ontgoocheling, maar meerdere speelsters waren op het kwalificatietoernooi mentaal en fysiek niet op niveau. De uitschakeling in de groepsfase van het EK is zo mogelijk nog een grotere opdoffer, maar het zou fout zijn om daar al te grote conclusies aan vast te knopen.

De cruciale match tegen Tsjechië had ook een op 3-0-zege kunnen eindigen (set 2 kon alle kanten uit en de ruime voorsprong in set 3 mocht eigenlijk nooit uit handen gegeven worden).

En in zowat elke andere groep van dit EK waren de Yellow Tigers bijna zeker als derde geëindigd. Ook in de slotmatch tegen vice-olympisch kampioen Servië leek plots nog een mirakel (even) mogelijk. Als, ... dan was dit artikel nooit geschreven.