Bondscoach na rotzomer: "Draait niet om mij, maar om de toekomst van het volley"

De Yellow Tigers wilden deze zomer een WK-ticket afdwingen en de groepsfase overleven op het EK. Beide doelstellingen werden niet gehaald. Ondanks dit echec behoudt de federatie het vertrouwen in de bondscoach.

"Maar dan zullen we toch een gesprek moeten hebben over hoe we willen doorgaan", zegt Gert Vande Broek aan Sporza. "Het is niet mijn positie die telt of die van de speelsters. Wat telt is de toekomst van het Belgische volleybal."

"Veel zal afhangen van het project dat wordt voorgesteld en over welke termijn dit gaat. Ons volgende doel is het EK en daarna het WK. Dan spreken we al over 2022."