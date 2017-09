Roeselare en Maaseik openen competitie met 3-0-zege

Nadat de Lotto Dôme officieel omgedoopt was tot STEENGOED Arena, toonde Haasrode Leuven meteen dat het niet zomaar als kanonnenvlees naar Maaseik was afgereisd.

Maaseik pakte de eerste set met 25-20. In de tweede kwamen de bezoekers 15-18 voor. Aanvoerder Maan dichtte de kloof, maar de spanning met setpunten voor beide teams bleef tot Cox toesloeg met een blok: 32-30. In de derde set lieten de thuisspelers zich niet meer onder druk zetten: via 16-13 naar 25-18.